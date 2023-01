Messina – È stato trasportato d’urgenza al vicino ospedale Papardo l’uomo alla guida dell’auto Peugeot che si è ribaltata lungo la consolare Pompea intorno alle 13 di oggi.

Sconosciute le cause dell’incidente che non avrebbe visto il coinvolgimento di altri mezzi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico della zona congestionato per il passaggio dei mezzi diretti a Palermo che non possono prendere la tangenziale a causa della chiusura del tratto della A20 in direzione Palermo tra Giostra e Villafranca per i lavori in corso nella galleria Telegrafo necessari dopo i danni provocati dall’incendio di un camion all’interno del passaggio coperto la vigili di Natale.