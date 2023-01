Antonio Latteri oggi è stato protagonista a “Forum”, la storica e fortunata trasmissione Mediaset attualmente trasmessa su Canale 5. Antonio, originario di San Fratello e nato a Sant’Agata di Militello, ha interpretato il ruolo di Cristiano.

Latteri è molto noto, non solo sui Nebrodi ed in provincia, per la sua attività di presentatore e speaker di eventi, oltre che di manifestazioni legate a sport equestri. Oggi scopriamo anche le sue abilità attoriali.

Una causa curiosa quella in cui è stato coinvolto “Cristiano”, citato in giudizio a Forum dalla madre “Paola” che, in difficoltà economiche, chiede aiuto al figlio, pretendendo la somma di 42 mila euro di mantenimenti arretrati non elargiti dal “defunto ex marito e padre di Cristiano”.

La somma, nella causa intentata davanti alla corte di Forum e rappresentata dagli attori, derivava da sei mesi di mantenimento non corrisposto. “Paola”, donna di allegri costumi, sosteneva che il figlio “Cristiano” (alias Antonio Latteri) dovesse prendersi cura di lei, continuando ad elargirle 7 mila euro al mese, consentendole di mantenere l’alto tenore di vita cui era abituata, pagando al posto del padre. “Cristiano”, dal canto suo, ha ricordato problemi tra madre e padre.

In mezzo la signora “Consuela”, che da segretaria era diventata la compagna di vita del padre.

Alla fine il giudice ha deciso di concedere alla signora Paola un mantenimento da 300 euro al mese. Antonio ha interpretato molto bene la parte di Cristiano, calandosi perfettamente nel ruolo. Complimenti!