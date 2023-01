Un film già visto. Le forti mareggiate di queste ore sospinte dai forti venti settentrionali hanno causato disagi sulla litoranea di Cantoni. I marosi hanno raggiunto la carreggiata, invadendola e portando detriti.

Si è quindi resa necessaria la chiusura dell’arteria litoranea che collega Barcellona Pozzo di Gotto a Terme Vigliatore. Le onde minacciano anche il già duramente colpito in passato Lungomare di Spinesante.

I volontari del Club Radio CB in queste ore stanno scandagliando il territorio per cercare di far fronte ai disagi. Sul pezzo l’Assessore alla Protezione Civile, Salvatore Coppolino.

In città si registra la caduta di pali della pubblica illuminazione in via Stretto Bruschetto e Bartolella. Mentre alberi sono venuti giù in Piazza Verga nella zona di Pozzo di Gotto, a Nasari e nella zona di Sant’Antonio.