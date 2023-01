Messina – Potrebbe essere annullata la sentenza di primo grado che ha condannato all’ergastolo per il femminicidio di Lorena Quaranta l’infermiere 30enne Antonio De Pace.

A rendere nulla la sentenza l’età di un giurato che avrebbe superato i 65 anni. Si ripeterebbe quindi quanto già accaduto nel caso del cosiddetto “untore”, il 58enne sieropositivo che contagiò la compagna causandone la morte. Anche nel processo contro De Pace nella giuria di primo grado un giurato che componeva la corte d’assise avrebbe superato in corso di processo la soglia massima dei 65 anni per far parte del collegio.

Per questo motivo, uno dei difensori di De Pace, l’avvocato Salvatore Silvestro, ha presentato nei suoi motivi d’appello proprio la richiesta di verificare se il giurato ha compiuto i 65 anni in corso del processo. Ai giudici di appello il compito di valutare e quindi decidere il da farsi.

Lorena Quaranta fu uccisa nell’appartamento che condivideva con De Pace il 31 marzo 2020 in pieno lockdown