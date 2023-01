Galati Mamertino – Colpo di mercato della Mamertina, formazione che sta disputando il Campionato di Terza Categoria, che ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista Ismaele Sgrò.

Ismaele Sgrò, classe 1999 e attualmente svincolato, ha militato in categorie superiori giocando anche nelle fila di Orlandina e Roccacquedolcese; il giocatore ha deciso subito di accettare la corte della dirigenza galatese e va a rinforzare la rosa a disposizione di mister Vitale.

La Mamertina (nella foto il match di Domenica scorsa contro l’Oliveri) al momento si trova in seconda posizione in classifica, a sole due lunghezze di distanza dalla capolista Fondachelli, e proprio nel prossimo turno è in programma lo scontro al vertice contro la prima della classe. Sgrò potrà essere un valore aggiunto per la compagine galatese, che si sta dimostrando una delle squadre più attrezzate per ambire al salto di categoria.