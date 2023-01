Puntuale, come nelle previsioni, si è presentata anche la prima neve del 2023 a Floresta. Paesaggio imbiancato e temperature in picchiata, peraltro decisa, rispetto all’ultimo scorcio di dicembre che ha regalato un caldo Natale e un Capodanno altrettanto mite.

La prima neve del 2023 ha imbiancato strade e montagne, creando un paesaggio suggestivo. In ritardo rispetto al Natale.

Il maltempo di queste ore, con i forti venti di Libeccio e Maestrale che stanno sferzando la costa tirrenica, ha impedito le corse dei mezzi verso le Isole Eolie con gli insegnanti e i lavoratori pubblici pendolari rimasti bloccati al terminal di Milazzo.

Disagi anche a Messina per la caduta di alberi. A Milazzo, il forte vento ha provocato la caduta del semaforo di Ponente, nei pressi dell’edicola votiva dedicata alla Madonnina. Il palo del semaforo è finito sull’asfalto, invadendo la carreggiata in direzione Barcellona – Milazzo. Una Fiat Punto in transito ha danneggiato il paraurti.

(Foto semaforo crollato – Credits: Oggimilazzo)

Palo della luce crollato anche a Sant’Agata Militello. Nei comuni dell’area tirrenica si sono registrate copiose grandinate.