Capri Leone – L’Area socio-assistenziale e demografica del Comune di Capri Leone ha pubblicato un avviso per l’erogazione di voucher alle famiglie, che hanno i propri figli presso l’asilo nido e micro nido.

Le domande, per fare richiesta del voucher, si potranno presentare entro e non oltre il 27 Gennaio 2023, e il contributo viene indirizzato alle famiglie beneficiarie, in modo da abbattere i costi delle rette presso le strutture private; il contributo è anche fornito direttamente alle medesime strutture, per la riduzione della tariffe applicate.

Il contributo richiesto è riferito all’anno educativo 2022/2023, il minore per cui si presenta la domanda deve avere un’età compresa tra 0 e 3 anni, e la famiglia deve dichiarare, per poter usufruire del voucher, di non aver ottenuto nessun altro tipo di beneficio economico pubblico avente la stessa finalità per gli anni considerati.

Verrà stilata una graduatoria degli aventi diritto, che sarà definita nel rispetto dei criteri indicati nell’avviso pubblico per l’assegnazione del contributo. L’attribuzione del contributo avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo l’ordine di graduatoria, e l’erogazione comunque è subordinata alla disponibilità dei fondi assegnati con la Delibera di Giunta Municipale n. 354 del 2022.