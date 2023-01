Messina – Non c’è pace sulle autostrade messinesi. Sono due i feriti dell’incidente che si è verificato questa mattina intorno alle 6 all’interno della galleria Scoppo della tangenziale di Messina.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati due furgoni commerciali e i rispettivi conducenti sono rimasti feriti. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarli dalle lamiere.

Sono trasportati in ospedale. Sul posto gli agenti della Polstrada per convogliare il traffico su una sola corsia in direzione Catania.