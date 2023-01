Il Sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci, ritorna sulla questione che riguarda l’ospedale di Sant’Agata Militello e denuncia, tramite una nota, un accordo tra “Giglio” di Cefalù e ASP di Messina per stipulare una convenzione che dovrebbe esternalizzare alcuni importanti servizi sanitari.

Era previsto per questa mattina, infatti, un incontro tra il Dirigente dell’ASP Alagna, ed il Presidente del “Giglio” di Cefalù per la stipula di una convenzione per lo svolgimento delle attività dei reparti di ortopedia, chirurgia generale e ginecologia.

“Non conosco ancora i termini della convenzione, ma ritengo che esternalizzare questi servizi, piuttosto che pretendere la completa attuazione di quanto previsto dall’ultima rete ospedaliera per il presidio di Sant’Agata Militello sia un percorso sbagliato che potrebbe portare alla definitiva scomparsa del nostro ospedale” ha dichiarato il primo cittadino di Torrenova.

“Dobbiamo fare fronte comune per pretendere, prima di ogni cosa, l’implementazione dei reparti con tutte le dotazioni che spettano all’ospedale di Sant’Agata Militello e la valorizzazione del personale dipendente; il nostro ospedale, classificato dalla regione quale presidio di base, ad oggi, non riesce più a garantire nemmeno gli standard previsti dalla legge per tale tipologia di assistenza ospedaliera e, prima di ogni altra scelta, dobbiamo lottare uniti per ridargli una dignità” prosegue Salvatore Castrovinci.

Il primo cittadino di Torrenova conclude il suo intervento con una certezza. “Sono, comunque, sicuro che tutti i sindaci, come sempre, lotteranno, e lotteremo insieme, per trovare la giusta soluzione; la mia rimane un’opinione personale nella convezione che la sanità pubblica sia un bene fondamentale da salvaguardare”.