Video tutorial canzonatorio su Tik Tok, Messinaservizi sospende tirocinanti

All’azienda non sono andati giù i toni canzonatori usati nel video chiamato “Tutorial per come cambiare i cestini Messinaservizi"

- Redazione Messina Tempo di lettura: 1 minuto

Messina – Probabilmente non pensava che l'aver postato un video sul social Tik Tok gli sarebbe costato il posto. Ma è stata avviata la procedura di sospensione del tirocinante di inclusione sociale assegnato a MessinaServizi (la società che si occupa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in città, ndr). Il tirocinante fa parte del progetto "Percorsi nuovi di accompagnamento all' abitare e risanamento urbano", affidato dal Comune di Messina alla Messina Social City, e da questa a MessinaServizi. Nei giorni scorsi insieme a due colleghi ha pubblicato un video dal titolo "tutorial per come cambiare cestini MessinaServizi". Ma i toni canzonatori usati nel video non sono piaciuti alla governance di MessinaServizi bene Comune, che ha preso le distanze dall'accaduto. Questo il comunicato diffuso dalla governance della partecipata: "Relativamente al video che sta girando sui diversi social, la società MessinaServizi ci tiene a precisare che gli autori del video non sono dipendenti della società, bensì tirocinanti di inclusione sociale nell'ambito del progetto "Percorsi nuovi di accompagnamento all' abitare e risanamento urbano", affidato dal Comune di Messina alla Messina Social City. I tirocinanti, approfittando dell'assenza del tutor impegnato a controllare altre squadre poco distanti, hanno commesso la bravata. Quanto mostrato nel video oltre a ledere l'immagine della società non da il giusto valore al progetto, che vede coinvolti tanti altri tirocinanti che danno dignità alla propria funzione. Pertanto la Messina Servizi prende le distanze dagli autori del video e ha già provveduto a richiedere la sospensione definitiva dal progetto degli stessi al Centro dell'impiego, quale ente promotore del tirocinio e alla Messina Social City".

