Divelto parte del tappetino nel parco giochi inclusivo inaugurato soltanto la scorsa estate a San Salvatore di Fitalia.

Il Sindaco Giuseppe Pizzolante non ci sta e si sfoga con un duro post sulla pagina Facebook ufficiale del centro montano.

“Mi rivolgo ai quei ragazzi che hanno rotto parte del tappetino del nuovo parco giochi inclusivo, non capisco davvero cosa possa spingere a commettere questi atti distruttivi contro il bene pubblico” ha commentato il primo cittadino.

Il Parco inclusivo si trova nell’area retrostante il Santuario di San Calogero, ed è stato realizzato grazie ad un finanziamento dell’Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro e cofinanziato dal Comune di San Salvatore di Fitalia.

Il Sindaco Pizzolante non le manda a dire e continua: “Così facendo togliete solo cose a voi stessi e al nostro paese. Sono beni di tutti e mi chiedo, perché buttare bottiglie, lattine, cartoni di pizza e altro ancora all’interno del parco giochi, dove il giorno successivo ci giocano altri bambini? Perché buttare tutto a terra visto e considerato che a due passi c’è il cestino getta carte? Perché addirittura bruciare cartacce e accendere petardi sempre sul tappetino?”.

“È giusto che vi divertiate, è giusto il divertimento, ma non in questo modo, anche perché i bambini, i disabili, hanno diritto di giocare sereni senza doversi tagliare o sporcare coi vostri rifiuti” continua il primo cittadino.

Lo sfogo del Sindaco di San Salvatore di Fitalia si conclude con una amara considerazione. “La vostra è ignoranza e magari un poco di cattiva educazione. Diventerete anche padri e madri e quindi riflettete a quello che combinate e a quello che fate. Per favore dissuadete i vostri amici, forse è più facile stare zitti, ma un gregge di pecore va solo dove il pastore dice di andare. Rivolgo un appello ai genitori: provate a dire ai vostri ragazzi di non fare queste cose, forse qualcuno avrà più sensibilità e soprattutto controllate i vostri e i nostri ragazzi! Guardate ogni tanto anche l’orologio la notte, in modo da capire a che ora rientrano a casa i vostri figli”.