Barcellona – Un nostro lettore, residente in Via Longano, ha notato da qualche settimana un odore sgradevole e nauseabondo all’altezza del Ponte di Via Roma, lungo il Torrente. Parliamo del Ponte chiuso per le dovute (peraltro celeri) riparazioni dopo l’alluvione (l’ennesima, purtroppo) del 3 dicembre scorso.

Il nostro lettore ci racconta che è solito recarsi al lavoro a piedi. Questo gli ha consentito di poter notare un odore come di fognatura che mai prima era stato avvertito. Incuriosito da questo fatto nuovo, ha cercato di capirne di più. Ha quindi constatato che, a partire dal ponte di Via Roma, è presente acqua che scorre verso valle e che, nei salti di quota, crea anche schiuma. Quindi, probabilmente, non si tratterebbe di acque piovane.

Il Torrente, poco più a monte, risultava – non certo oggi viste le piogge, ma fino a ieri sì – completamente asciutto. Evidentemente il violento nubifragio del 3 dicembre – secondo la tesi del nostro lettore – avrà danneggiato scarichi fognari che si riversano nel torrente. Il nostro lettore ipotizza, inoltre, che gli scarichi possano essere due, uno dei quali proveniente dalla Saia accanto alla scuola elementare “Destra Longano”.

Il nostro lettore ha inteso segnalare l’accaduto a chi di competenza al fine di riuscire a risolvere la problematica.