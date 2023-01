Messina – Gli eventi commemorativi del 114esimo anniversario del terremoto del 28 dicembre 1908, patrocinati dall’Amministrazione comunale, hanno visto anche celebrare i 150 anni dalla nascita della Regina Elena.

La sovrana fece tappa a Messina e diede aiuto alla popolazione terremotata. Per ricordare la sua presenza in città, lo fine settimana sono state promosse dalla Delegazione cittadina dell’Istituto della Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon una serie di iniziative per celebrare non soltanto il ricordo di Elena, in quanto soccorritrice, ma anche la sua figura di fervente cattolica e portatrice di virtù eroiche che ne hanno avviato il processo di beatificazione in atto presso l’Arcidiocesi di Montpellier.

Per l’occasione è arrivata a Messina la Principessa Elena d’Assia, pronipote della Regina Elena che ha incontrato a Palazzo Zanca il Sindaco Federico Basile ed ha assistito alla Batteria Masotto alla cerimonia di deposizione in mare di una corona di fiori in memoria delle vittime del terremoto ed un omaggio al Monumento “Agli Eroici Marinai Russi”, primi soccorritori della popolazione.

Domenica 8, dalle 9 alle 1,3 è stato emesso uno speciale annullo, a cura di Poste Italiane, per obliterare la speciale cartolina postale che riproduce un disegno dell’epoca nel quale è ritratta la Regina Elena in soccorso alla popolazione; mentre nel retro della cartolina sono ricordati i momenti salienti di quei drammatici giorni del 1908. L’annullo è disponibile, a partire da ieri, presso l’Ufficio Postale di Messina – sportello filatelico – sito in via San Giacomo 11/b per i successivi 60 giorni, al termine dei quali verrà depositato presso il Museo della Comunicazione e di Storia Postale di Roma.