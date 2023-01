Ha lasciato Siracusa, decidendo di andare a vivere in Spagna. In una lettera, inviata al sito Siracusa News, una donna finlandese di 42 anni, ha reso nota la vicenda e la sua scelta dettata dal fatto che, a suo avviso, le scuole frequentate in Sicilia da due dei suoi quattro figli non siano all’altezza del loro compito educativo.

La donna, Eline Mattsson, 42 anni, lo scorso agosto era giunta sull’Isola con la famiglia composta dai figli di 3, 6, 14 e 15 anni e dal marito 46enne. E’ andata via a ottobre, meno di due mesi dopo l’inizio della scuola. Essendo una pittrice, aveva scelto la terra aretusea per lavorare in smart working, attratta dal clima e dal patrimonio culturale.

Accuse che certamente non faranno piacere al mondo dell’insegnamento locale. La donna afferma infatti che il figlio di sei anni le avrebbe detto: “Mamma, urlano e picchiano sul tavolo”, mentre il figlio di 14 lamenta di conoscere l’inglese “meglio dell’insegnante di inglese”. Sostiene inoltre che la giornata scolastica “si trascorre sulla stessa sedia dalla mattina fino a quando non si ritorna a casa”. Ha chiesto agli insegnanti se fossero previste delle pause e le sarebbe stato risposto: “Solo piccole pause nella stessa classe”.

Infine, alcune domande per il consiglio scolastico: “Perché non tutti i bambini dovrebbero avere le migliori premesse per l’apprendimento? Perché non vi rendete conto dei benefici dell’aria fresca? Gioca e impara!”.