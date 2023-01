Un incendio divampato in un appartamento di Viale angelo Vasta, a Catania, nella zona dell’Ospedale Cannizzaro. E’ qui che i Vigili del Fuoco, intervenuti per domare le fiamme, hanno trovato un cadavere completamente carbonizzato.

La vittima non è stata ancora identificata ufficialmente. Si sta cercando comunque un 70enne che abita nel palazzo, di cui non si hanno notizie. Il rogo ha interessato il primo piano e la mansarda dell’edificio. L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa. I Vigili del fuoco hanno lavorato alla messa in sicurezza della struttura e stanno lavorando per accertare le cause del rogo.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri del Comando provinciale di Catania.