Floresta – Si è concluso Venerdì 6 Gennaio con la Festa della Befana e l’animazione per bambini, con la presenza del suono della zampogna e della fisarmonica, il calendario di “Natale Insieme” nel Comune di Floresta.

I due appuntamenti, dedicati ai più piccoli, si sono svolti presso il Museo della civiltà contadina a conclusione di un programma natalizio, che è stato caratterizzato da diversi eventi tra musica, tombolate e divertimento per i bambini.

Per tutto il periodo della Novena di Natale ha risuonato per le vie del paese di Floresta la musica della zampogna, con i suonatori che hanno effettuato un viaggio itinerante per le arterie viarie del Comune; è stato poi allestito il Villaggio di Babbo Natale con la presenza della slitta natalizia.

Tra le altre manifestazioni, che hanno allietato i cittadini di Floresta, da segnalare il Teatro dei burattini “Burattinando“, il Concerto di Natale di Giuseppe Lazzaro e Fiorella Miracola, con violino e pianoforte, e la gita per anziani, tenutasi il 4 Gennaio con la visita ai presepi di Caltagirone.