Molto probabile, tra stanotte e domani mattina, la prima vera nevicata di stagione su Madonie, Nebrodi e sull’Etna fin dai 1300 metri. Per quanto riguarda le temperature, in generale, si registra una diminuzione nei valori minimi. Massime in sensibile calo. Venti: da forti a burrasca Nord-occidentali. Sono previsti infatti forti venti di maestrale che coinvolgeranno la nostra isola, favorendo un riciclo dell’aria nei bassi strati. In conseguenza a ciò, i mari dovrebbero risultare localmente molto agitati il Tirreno e lo Stretto di Sicilia, con possibili mareggiate; agitato lo Ionio.