“Parlerò con la stampa, senza sottrarmi ad alcun confronto, solo dopo aver conferito, per garbo istituzionale, con il Presidente della Regione, Renato Schifani, al quale consegnerò, con la massima urgenza, dettagliata relazione”.

Lo ha dichiarato questa mattina l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato, in relazione alla partecipazione della Sicilia al Festival di Cannes 2023 che ha suscitato un vespaio di polemiche per l’impegno di spesa da 3,7 milioni di euro per “Sicily, Women and Cinema” che dovrebbe pubblicizzare la Sicilia, con eventi e una mostra fotografica.

Il Presidente della Regione Renato Schifani ha chiesto chiarimenti e documenti relativi agli attiassunti e sulla questione la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo.