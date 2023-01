La dea bendata bacia Barcellona Pozzo di Gotto. La Città del Longano realizza una doppietta al Lotto da oltre 14 mila euro.

Nel concorso del 7 gennaio, come riporta Agipronews, due giocatori hanno portato a casa rispettivamente 14.163 euro e 14 mila euro. Un’altra vincita, invece, è stata centrata a Grammichele, in provincia di Catania, dove un fortunato giocatore ha centrato un premio da 14.050 euro.

Gli ultimi concorsi del Lotto hanno distribuito premi per oltre 17 milioni di euro per un totale di 25 milioni in questo 2023.

Per quanto riguarda il 10eLotto, nel concorso del 5 gennaio, un fortunato giocatore di Siracusa è riuscito a centrare un 9 Oro del valore di 50 mila euro. Gli ultimi due concorsi del 10eLotto hanno distribuito premi per oltre 48 milioni di euro per un totale di oltre 77,8 durante tutto l’anno.