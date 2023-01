San Marco d’Alunzio – L’Amministrazione Comunale di San Marco d’Alunzio porta a conoscenza la cittadinanza del bando “Fondo Comuni marginali” per l’anno 2022, con un avviso pubblico che prevede la concessione di contributi per le imprese cittadine.

I contributi verranno attribuiti alle imprese regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese, purché intraprendano una nuova attività economica, alle attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio del Comune aluntino, attraverso un’apposita unità produttiva, e alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza nel paese di San Marco d’Alunzio, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili, da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

I moduli, per poter presentare la domanda di accesso al contributo, sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di San Marco d’Alunzio. La richiesta di contributo dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14:00 del 31 Gennaio 2023, per via pec all’indirizzo comune.sanmarcodalunzio@pec.it. oppure con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ente comunale situato in Via Aluntina; non sono ricevibili le domande inviate con altri mezzi.

Il Comune di San Marco d’Alunzio eroga al beneficiario un contributo a fondo perduto determinato, in un’unica soluzione, all’avvenuto accreditamento all’ente comunale da parte del Ministero dell’Economia, salva l’avvenuta rendicontazione da parte del beneficiario nei termini riportati dal presente bando pubblico. Il contributo verrà accreditato sul conto corrente bancario/postale segnalato nella domanda di partecipazione.