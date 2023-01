Si è chiusa, con una partecipata premiazione, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Capo d’Orlando dei “presepi in contrada” e del “Natale in vetrina”.

Please enable JavaScript play-sharp-fill

L’iniziativa rientra nelle manifestazioni che il sodalizio presieduto da Salvatore Monastra sta organizzando in vista del centenario dell’autonomia di Capo d’Orlando del prossimo 2025.

La Pro Loco, infatti, con la distribuzione delle nocciole e mandorle ha continuato il percorso d’avvicinamento al Centenario della città (27/9/2025) iniziato ad ottobre con i ficodindia e che a Pasqua vedrà le giornate del limone, agrume che ha fatto la fortuna della città sino a gli anni ’90.

Dopo aver chiuso anche la XV edizione della Mostra dei Presepi esposta nella chiesa di Porto Salvo, che ha ospitato vere opere d’arte, confezionate da: Antonio Bivacqua, dallo scomparso Marcello Collovà , da Antonello Cuscunà e Ornella Priolisi, da Gino Lazzaro e Carmen Caccetta, da Giuseppe Fazio, da Nino Consiglio, da padre Nello Triscari, da Salvatore Micale, da Antonella Abramo, da Matteo Rifici, da Maria Cottone, da Mauro Granza , da Paola Gulino, da Maria Francesca Emanuele, da Maria Ipsaro Passione ed Andrea Cipriano, sabato scorso si è svolta la premiazione dei “Presepi in Contrada” e del “Natale in vetrina” presso la biblioteca comunale di Capo d’Orlando.

Di seguito i finalisti dei Presepi in Contrada

Scafa

San Gregorio

Santa Lucia

Piazza Totò Longo

La classifica finale ha visto la vittoria del presepe realizzato in Contrada Scafa.

Il podio del “natale in vetrina” ha visto al terzo posto ex aequo “Yogurteria” e “MG Design”.

Al secondo posto il ristorante “terra” mentre al primo posto “Nada Kids Wear” di Via Veneto.

Un premio speciale è stato assegnato al meraviglioso “Villaggio d’Orlando in vetrina” realizzato da Lorella Ingrillì in pieno centro e che rappresenta il paese in numerosi dettagli studiati e lavorati con attenzione.

L’iniziativa è riuscita e non nasconde la propria soddisfazione il presidente della Pro Loco di Capo d’Orlando Salvatore Monastra nella nostra intervista.