È stato presentato sabato scorso, alla biblioteca comunale di Capo d’Orlando, l’ultimo libro della scrittrice Santa Franco dal titolo “L’ombra della Luce”.

All’incontro hanno partecipato il direttore della Biblioteca Carlo Sapone, la dirigente scolastica del Liceo delle Scienze Umane “Scibilia” Rosa Vitanza e la responsabile dell’Ufficio Tecnico Enti Locali architetto Giusetta Cavolo. Le letture sono state affidate alla bravura di Beatrice Damiano. Era presente anche l’autrice Santa Franco.

Il romanzo racconta l’arrivo di una strana coppia in paese, due forestieri: lui un gentiluomo garbato e solitario, lei, una giovane donna che emana dal corpo uno strano e inquietante alone di luce. Il loro ingresso in un’abitazione, ritenuta infestata da anime dannate, accresce un senso di naturale diffidenza che si traduce, in breve tempo, in un angosciante terrore che scatena paure ancestrali e inconfessate, accresciute da avvenimenti avvolti nel mistero più profondo, storie che si intrecciano ad altre storie poco spiegabili per una semplice lettura razionale e illuminista.

Santa Franco è nata a Tusa, ha studiato e vive a Cefalù, insegna italiano presso l’Istituto Comprensivo “N. Botta” della cittadina normanna.

Da sempre impegnata a promuovere l’arte del narrare, è stata organizzatrice di iniziative culturali e protagonista di svariati incontri finalizzati alla valorizzazione della lingua siciliana e dei grandi autori ad essa connessi.

Per Edizioni Arianna ha già pubblicato:

Donne di zagara (2016), annoverato tra i testi più significativi di prosa e versi tra italiano e siciliano dal Duecento ai nostri giorni con uno dei racconti più intensi “Carmelinedda” che è stato inserito nell’Antologia Letteraria: “L’isola Singolare”, a cura di A. Chinnici, Alessandra Colonna Romano e Daniela Musumeci;

Luna barocca (2018), selezionato dal Corriere della Sera, su “La Lettura”, la classifica di qualità dei migliori libri del 2018. Il libro si trova inserito tra le pubblicazioni più significative votate da una giuria di “Grandi Lettori” indicati dalla testata giornalistica;

Respiri di ginestra (2020). Santa Franco ha, inoltre, ricevuto il Premio d’Eccellenza Siciliana nell’ambito del “Concorso internazionale di Poesia e Narrativa Città di Cefalù 2020/2021”.

Di seguito l’intervista realizzata a Santa Franco al termine della presentazione del suo libro “L’Ombra della Luce”