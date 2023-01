Dopo due anni di fermo a causa del covid, la nonnina che vola in sella alla sua scopa è arrivata al CAG Fabrizio Ripa di Villafranca Tirrena. Non una ma tre befane… I bambini hanno incontrato le nonnine del Centro Diurno, che per quest’anno sono state molto buone.

L’ evento è stato organizzato dall’Associazione Villafranca Giovane dall’Associazione Vivere Villafranca e dall’Edicola Formica-Campolo con patrocinio del comune tirrenico.

È stata una grande festa all’insegna di giochi di squadra, balli di gruppo e tanto divertimento dedicato ai più piccoli e alle famiglie, grazie alla collaborazione dei ragazzi dell’associazione Villafranca Giovane che hanno gestito tutta l’organizzazione e l’animazione dell’intero pomeriggio. Il modo migliore per salutare in allegria la fine delle festività natalizie.