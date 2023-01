Messina – A poco meno di una settimana dalla conclusione della Dakar 2023, che si correrà fino al 15 gennaio in Arabia Saudita il pilota messinese Antonio Ricciari, si trova al quindicesimo posto della classifica generale.

Un risultato molto importante, conquistato peraltro al termine delle insidiose tappe Marathon di sabato 7 gennaio e di ieri domenica 8, e precisamente la Riyadh – Al Duwadimi di 861 km (528 di trasferimento e 333 di prove speciali) e la Al Duwadimi – Riyadh di ieri di 822 km (346 di trasferimento e 476 di prove speciali). Oggi, lunedì 9 gennaio, è l’unica giornata di riposo concessa ai concorrenti dallo scorso 31 dicembre. Ricciari, con il numero 788, insieme all’esperta copilota Simona Morosi è alla guida di un Mitsubishi Pajero V 20 per la Rteam RalliArt, scuderia automobilistica veterana della Dakar con 13 partecipazioni, mentre il pilota messinese è alle sua seconda partecipazione e quest’anno è fra i soli 3 italiani in gara alla Classic.

“Queste ultime giornate di Marathon sono state davvero impegnative –ha dichiarato Antonio Ricciari – Siamo veramente molto provati dalla stanchezza, ma siamo anche soddisfatti dei risultati fin qui conseguiti. Adesso ci attende il cosiddetto girone di ritorno senza soste fino al 15 gennaio, ma a questo ci penseremo domani, oggi ci godiamo questa giornata di relax che ci serve per riposare, ricaricarci e dare un giorno di pausa anche alla nostra macchina.

La classifica oggi ci vede 15esimi, ma per noi il risultato più importante resta sempre quello di arrivare fino in fondo alla gara. Aspettiamo dunque prima di parlare di risultati sportivi, mentre posso già dirvi che in termini di affetto e di seguito anche questa seconda Dakar mi sta riservando grandissime soddisfazioni. Sento forte il calore degli sportivi messinesi, dei tanti amici che mi scrivono e ringrazio i miei partner che con il loro sostegno hanno consentito che io fossi ancora qui a correre per raggiungere un nuovo sogno.”

La Dakar 2023 si concluderà il 15 gennaio a Dammam in Arabia Saudita. 564 sono i partecipanti alla corsa internazionale divisi tra moto, auto e camion in rappresentanza di 54 paesi nel mondo. Il percorso della Dakar Classic, categoria alla quale partecipa il messinese Antonio Ricciari è di 6542 chilometri 3350 dei quali cronometrati. 89 i veicoli iscritti. Nel 2022 Antonio Ricciari aveva conquistato il 35esimo posto e risultando primo assoluto fra i piloti italiani presenti alla Dakar.