Santa Lucia del Mela – È avvolta in una cappa di dolore Santa Lucia del Mela, per la scomparsa di Maurizio Giunta. Presidente della consulta comunale per la disabilità, 42 anni e una vita spesa per lo sport ed il sociale.

I messaggi di cordoglio per la scomparsa del giovane Maurizio sono una valanga. Tutti lo ricordano come una persona buona, semplice, caparbia. La sua determinazione per lottare per i diritti delle persone con disabilità lo ha portato a ricoprire con orgoglio la carica di Presidente della consulta comunale per la disabilità.

“È venuto a mancare l’amico Maurizio Giunta, Presidente della consulta comunale per la disabilità. Maurizio -dichiarano dall’Amministrazione Comunale – lascia in tutti noi un forte senso di vuoto; tutti dovremo continuare ad impegnarci ad attuare le idee che lui ha fortemente rincorso. Riposa in Pace Maurizio e continua a vegliare su chi, come te, ha sempre dovuto lottare per una vita più equa.”

I funerali di Maurizio si terranno oggi pomeriggio alle 14,30 nella Chiesa del Sacro Cuore di Santa Lucia del Mela. Subito dopo il corteo funebre si sposterà nel locale cimitero.

“Certe notizie non vorremmo mai sentirle, -scrivono dallo Juventus Club luciese Gaetano Scirea- e invece, ultimamente, le sentiamo spesso. Siamo addolorati per la scomparsa di Maurizio Giunta, grande tifoso interista e uomo di sport. Riposa in Pace caro Maurizio”

A ricordarlo anche il Barcellona Futsal : “Il Barcellona Futsal, con in testa il patron Dario Iannelli ed il presidente Elio Russo, si unisce al dolore del Melas e della comunità di Santa Lucia del Mela per la scomparsa di Maurizio Giunta grande amico e persona di sport; indimenticabile per la forza, la tenacia e la passione che lo legavano indissolubilmente al mondo del futsal. I dirigenti, lo staff tecnico e i calciatori del club giallorosso, si stringono attorno al dolore della famiglia.”