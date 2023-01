Aveva espresso il desiderio di partecipare alla Santa Messa nel giorno che ricorda il Battesimo di Gesù. E, alla fine, ce l’ha fatta. Disteso su un lettino, Fratel Biagio Conte ha partecipato alla solenne Celebrazione Eucaristica da un angolo dell’altare della Chiesa della Missione di Speranza e Carità, consacrata un lustro fa.

Lì, circondato dalle premure dei medici volontari che lo assistono quotidianamente, è rimasto ad ascoltare ad occhi chiusi, sussurrando qualche parola a chi gli stava vicino. Per la prima volta fuori dalla sua stanzetta nella quale sta lottando giorno e notte contro la malattia incurabile che lo affligge. C’era anche la Perfetta di Palermo, Maria Teresa Cucinotta che ha conosciuto il missionario laico nel periodo in cui cercava di mettere in piedi il suo progetto d’amore, speranza e consolazione per i poveri. Erano i primi anni novanta. Una storia bella e carica di amore per il prossimo ricordata da don Pino Vitrano durante la sua omelia.

Quando, sul suo lettino ha lasciato la Chiesa, per Fratel Biagio è partito un lungo applauso. Che non è solo quello dei fedeli presenti. E’ quello di tutto il popolo siciliano che gli vuole un gran bene.