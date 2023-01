Incentivare il turismo e porre finalmente fine alle difficoltà cui vanno incontro migliaia e migliaia di pendolari siciliani.

Confcommercio Messina si schiera contro il caro voli e sposa l’iniziativa lanciata da Francesco La Fauci, consulente Codacons e dall’associazione di tutela dei consumatori che ha lanciato l’idea di creare una compagnia aerea siciliana con l’obiettivo di rendere la regione autonoma nel settore del trasporto aereo.

IL SUPPORTO DI CONFCOMMERCIO MESSINA

“L’idea – spiega il presidente Carmelo Picciotto – è quella di creare una sinergia tra pubblico e privato, istituzioni, forze sociali e cittadini, perché si possa procedere alla creazione di una aerolinea che possa provvedere ai bisogni dei siciliani e incentivare il turismo a costi non proibitivi.” Un progetto cui non solo la Confcommercio Messina ha aderito, ma che ha fatto proprio attraverso una raccolta di adesioni che prelude ad un azionariato popolare mediante la sottoscrizione e l’eventuale acquisto di quote da parte dei cittadini.

“Riteniamo – spiega Picciotto – che data l’importanza del progetto i cittadini e le forze sociali debbano avere un ruolo strategico fondamentale. Solo attraverso una comunione di intenti tra investitori pubblici e privati, infatti, si potrà raggiungere l’obiettivo. A tal fine abbiamo aperto una casella di posta ad hoc per raccogliere le adesioni di quanti, in fase operativa, vorranno dare il proprio contributo anche con piccole sottoscrizioni per sostenere la nuova compagnia aerea e diventarne azionisti. Riteniamo fondamentale la partecipazione di tutti, e per questo lancio un appello a privati, imprese e forze sociali perché aderiscano in massa. Confcommercio c’è!”

Gli interessati potranno scrivere all’indirizzo adesionicomitatovolisicilia@gmail.com

IL SUPPORTO DI ANCE MESSINA

Anche Ance Messina, con il Presidente Pippo Ricciardello, avalla l’iniziativa portata avanti da Francesco La Fauci, consulente Codacons in Sicilia: “Realizzare una compagnia aerea regionale e calmierare i prezzi delle tratte che collegano le nove province siciliane al resto del mondo. Il costo dei trasporti da e per la Sicilia penalizza in modo pesantissimo tutta l’economia della nostra Regione. Per questo, accanto alla costruzione del Ponte sullo Stretto come elemento fondamentale per i corridoi strategici europei, occorre favorire anche gli spostamenti aerei, troppo costosi per il popolo siciliano– scrive in una nota – Le recenti prese di posizione del Presidente Schifani sulla impossibilità di reperire un volo da e per la Sicilia in determinati periodi dell’anno – prosegue – devono essere il primo passo per una decisa spinta da parte di tutta l’opinione pubblica siciliana su questo tema insieme alla lotta per la realizzazione del Ponte e delle altre infrastrutture indispensabili a raggiungere l’obiettivo di rendere la nostra isola, finalmente, la piattaforma europea nel Mediterraneo, un vero e proprio hub per i traffici di merci e lo spostamento delle persone tra il nostro Continente, l’Africa e l’Asia, in un momento storico nel quale vi sono Paesi emergenti che hanno necessità di uno sbocco sicuro e funzionale allo sviluppo dei loro mercati di produzione e consumo. In questa prospettiva – sottolinea Ricciardello – mi sento di sostenere l’iniziativa portata avanti in questi ultimi giorni dal dott. Francesco La Fauci, consulente del Codacons Sicilia, per la realizzazione di una compagnia aerea regionale e calmierare i prezzi delle tratte che collegano le nove province siciliane al resto del mondo, con un vantaggio indubbio per i siciliani, ma, ovviamente, anche per dare un impulso decisivo allo sviluppo turistico. Senza contare – conclude Ricciardello – le possibilità di incremento delle infrastrutture di servizio a un sistema di trasporto finalmente efficiente e al passo con la modernità”. FOTO: Freepik