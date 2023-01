Saponara – Tante novità in arrivo all’istituto comprensivo di Saponara, grazie ad una pioggia di finanziamenti che ha portato ancora una ventata di freschezza sui 5 plessi diretti dalla Preside Dott.ssa Emilia Arena.

Per le scuole di Saponara, Rometta e Spadafora sono infatti arrivati be 75.000 euro di Fondi Strutturali Europei nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondi che sono già stati spesi per crere ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. La Dirigente Arena, con non poca soddisfazione, spiega che verranno creati degli spazi lettura in 3 degli androni di ciascuno dei 5 plessi infanzia dell’Istituto.

“Gli spazi lettura -spiega la Preside- sono realizzati in grandi ambienti circoscritti dall’uso di pannelli che hanno la duplice funzione divisoria e didattica, in quanto incoraggiano la percezione e le abilità motorie. Si è pensato alla creazione di un ambiente rilassante e rassicurante, secondo il concetto di growup, che dia stimoli sensoriali equilibrati.”

Grande attenzione è stata riservata ai dettagli. A cominciare per esempio dalle sedute per i piccoli alunni che sono studiate per essere altamente confortevoli. Anche i colori hanno ricevuto uno studio attento e puntuale: sono stato volutamente evitati i grandi contrasti per non sovraesporre i bambini a stimoli sensoriali eccessivi, preferendo puntare sull‘armonia e sull‘estetica. Gli spazi-seduta sono completati da divanetti e tappeti abbinati nel colore a ciascuno dei 3 ambienti. Negli spazi sono previsti ovviamente carrelli e moduli contenitori di libri e qualche pannello a parete con soggetti della natura (fiori o simpatici animaletti) con lo scopo non solo di decorare, ma anche di stimolare la curiosità e creare un ambiente piacevole dal quale i piccoli possano sentirsi attratti.

“Nei 2 plessi più piccoli, -ha dichiarato ancora la Preside- in funzione quindi degli spazi disponibili e del numero di alunni, si è optato per la scelta di alcuni carrelli didattici che, essendo mobili, potranno essere utilizzati per giochi e attività condivise. Essendo questa una scuola ad indirizzo musicale, si è scelto inoltre di dotare i plessi di carrelli musicali, ciascuno corredato da 37 strumenti diversi e di carrelli sensoriali sabbia e acqua che costituiranno validi strumenti per le attività di accompagnamento e animazione dei laboratori di lettura. I mobili selezionati in faggio o betulla di altissima qualità con l’impiallacciatura anch’essa in vero legno e non in plastica, sono conformi ai più elevati standard di qualità e certificati EN ISO 9001. Realizzati con una combinazione ideale di rivestimenti in tessuto ignifugo e imbottiture in schiuma, soddisfano i moderni requisiti europei di protezione antincendio, portano l‘etichetta GS per la sicurezza testata e sono conformi al CAM. Per ciò che riguarda il materiale didattico tecnologico, – ha concluso- per tutte le 11 sezioni infanzia è stato previsto l’acquisto di altrettanti tavoli interattivi 4K. In arrivo per Rometta centro, un monitor touch Promethean 65”, come quelli già in uso in tutta la scuola.”