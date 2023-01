La Sancataldese espugna il “Fresina” nella prima giornata di ritorno del campionato di serie D, con un successo per 1 a 0 che ferma a sette le vittorie consecutive casalinghe ed a sei la striscia dei risultati utili del Città di Sant’Agata.

Gara con ritmi non particolarmente spinti, ma Città di Sant’Agata meglio per numero di occasioni create. Tra le palle gol più nitide, quella subito al 8’ con Barbara che arriva a rimorchio su palla messa in mezzo da Squillace ma senza centrare il bersaglio da buona posizione. Spunto favorevole anche per Cicirello al 34’ che però non riesce a sfruttare l’ottimo invito di Bonfiglio. Prima dell’intervallo, esce in ambulanza il capitano ospite Calabrese per un serio infortunio alla spalla che ha richiesto le cure del pronto soccorso santagatese.

Nella ripresa il canovaccio dell’incontro non cambia col Città di Sant’Agata che nella fase centrale prova a mettere alle corde gli ospiti sfiorando il gol soprattutto al 68’ con Cicirello che è bravo a girarsi sottoporta ed indirizzare a rete trovando però l’ottima risposta in allungo del portiere Dolenti, e poi al 77’ con Napoli, che impatta al volo da distanza ravvicinata su corner ma senza inquadrare lo specchio della porta. Nel finale, al 82’, la doccia gelata per i santagatesi con la Sancataldese che trova la zampata vincente sottoporta di Zerbo, su ottimo traversone di Baglione, per il gol che vale i tre punti.

Il Città di Sant’Agata rimane a quota 29 in classifica, in quinta posizione. Domenica prossima per i biancoazzurri trasferta sul campo del Real Aversa.