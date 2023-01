Galati Mamertino – La Mamertina ha battuto 3-1 in casa il Club Sportivo Oliveri, nell’ottava giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto, e si trova in solitaria al secondo posto in classifica con 20 punti, a sole 2 lunghezze di distanza dalla capolista Fondachelli.

Il match odierno è stato deciso dalla doppietta del solito Manuel Spasaro, alla sua decima rete stagionale, e dal primo gol personale di Mattia Pizzuto; la prossima Domenica è in programma lo scontro al vertice contro la prima della classe Fondachelli.

Il Fondachelli ha superato nettamente in trasferta 5-1 la Stefanese con la doppietta di Barrie e le reti di Davide Campo, Gabriele Campo e Giamboi. In terza posizione si trova l’Oliveri con 15 punti, nonostante la sconfitta subita contro la Mamertina. In zona playoff ci sono anche Pro Tonnarella (al quarto posto), che ha superato 5-1 il Caronia, Mirto e Stefanese (appaiate al quinto posto con 10 punti).