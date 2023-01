“Happy birthday Jesus” è il nome del concerto proposto lo scorso 3 gennaio, nella chiesa di “San Francesco”, a Sant’Agata Militello, dal Coretto “Santa Lucia” che ha coinvolto più di 50 partecipanti tra bambini e ragazzi della parrocchia guidata dal parroco Don Dino Lanza.

Il concerto, ormai giunto alla sua 7°edizione, è tornato dopo uno stop di 3 anni a causa della pandemia. Il coro, diretto da Rosalba Costa, con l’aiuto di Salvatore Maniaci, Jessica Oriti, Myriam Oriti, Marco Lombardo, Liliana Tanania, Elena Tanania e Chiara Cespuglio, ha proposto 13 brani italiani e internazionali , come “Happy birthday Jesus”, “A Natale puoi”, “Caro Gesù ti scrivo”, “Santa Claus is coming to town”, “Benedizione a frate Leone”, “silent Night”. La scelta dei bravi cela dietro un invito: quello di vivere con fede e amore il nuovo anno, con l’augurio che possa essere migliore.

La serata, presentata da Ignazio Restifo Pilato, ha suscitato molto entusiasmo tra tutta la comunità Santagatese che finalmente é potuta tornare a gioire di momenti belli e spensierati come questo.