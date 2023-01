Milazzo – Riaccesi i motori per la VII edizione del Mish Mash Festival. Gli organizzatori hanno annunciato le date della manifestazione culturale che, ormai dal 2016, anima l’estate milazzese: l’evento si svolgerà dal 7 al 10 Agosto 2023 presso il Castello di Milazzo e, dopo la consacrazione internazionale avvenuta lo scorso anno, l’Associazione Mosaico desidera potenziare il connubio musica-arte investendo maggiormente negli allestimenti e nella comunicazione per promuovere con più efficacia le bellezze e le eccellenze della città e del territorio, soprattutto oltre i confini nazionali.

Prima uscita questa di lunedì 9 gennaio che, in 35 secondi, racconta parte delle unicità della penisola. La vendita dei biglietti è iniziata online l’8 Dicembre con ticket natalizi ultra scontati e continuerà con altre formule a prezzo ridotto fino a questa primavera, ovvero fin quando verrà svelata l’attesissima lineup.

Gli abbonamenti sono acquistabili attraverso l’app di DICE e a questo sito:https://dice.fm/event/bnvwo-mish-mash-festival-2023-abbonamenti-7th-aug-castello-di-milazzo-milazzo-tickets

Il Festival ha infatti iniziato a far accendere curiosità e interesse di giovani utenti e imprenditori locali che, a seguito dei numeri registrati in questi anni e del successo di molti artisti ospitati nelle passate edizioni, hanno compreso come l’evento abbia sponsorizzato il territorio e anticipato le più significative tendenze, soprattutto in termini musicali.

Tutti sintonizzati, quindi, sui nomi e sulle varie iniziative che da qui all’estate gli organizzatori annunceranno per far vivere ai fruitori del festival un’esperienza indimenticabile in uno scenario incantato tra splendidi tramonti sulle isole Eolie, coinvolgenti concerti tra antiche mura e piacevoli tuffi nelle incontaminate calette del promontorio di Milazzo.