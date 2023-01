Patti – L’iter teso all’acquisizione delle aree demaniali corrispondenti, di fatto, alla maggior parte della piazza “Antonio Pigafetta” è pronto a concludersi.

L’acquisto, finalizzato alla pubblica utilità, concerne l’obiettivo dell’Amministrazione indicato come fra i principali e così espresso in delibera: “migliorare i servizi offerti e la qualità della vita di tutti i cittadini, nonché valorizzare il territorio, anche attraverso il miglioramento del decoro urbano”. Le particelle che verranno trasferite dal Demanio dello Stato al patrimonio comunale, nella fattispecie, risultano indispensabili per migliorare l’area di sosta del litorale e decongestionare il traffico soprattutto nei mesi estivi.

La superficie oggetto di transazione permetterà di ampliare il parcheggio già esistente all’ingresso del lungomare di Patti Marina, riqualificando così la zona di primo impatto turistico. Lo spazio riservato alla sosta attualmente utilizzato si estenderà, per dare un riferimento, sino alla parete dell’ormai iconica piscina dell’hotel confinante, dando nuova destinazione alla porzione fronte mare su cui insiste la struttura prefabbricata del bar adiacente.

«L’acquisto era già stato considerato in fase di approvazione di bilancio – dettaglia l’assessore al ramo ed ai lavori pubblici Salvatore Sidoti – nell’intento di riqualificare tutta la piazza Pigafetta e realizzare una zona parcheggio moderna, sullo stile di quella in progetto per la piazza Galileo Galilei, di cui è già stato diffuso il rendering. Chiesto e accettato il preventivo del demanio, quantificato in poco più di 19.000 euro, ora ci occuperemo di sviluppare la progettazione e di stanziare le ulteriori somme per la fase esecutiva. Tenendo conto di tutti gli interventi di riqualificazione, di illuminazione e di rigenerazione urbana, la cifra stimata come necessaria potrebbe ammontare a circa 70.000 euro. L’opera ci consentirà di incrementare il numero dei parcheggi di alcune unità e di dare una nuova meritata veste all’ingresso di Patti Marina».