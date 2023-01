San Salvatore di Fitalia – La Fitalese torna al successo, imponendosi in casa 1-0 sul Provinciale nella quattordicesima e prima giornata di ritorno del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La formazione di San Salvatore di Fitalia ottiene i 3 punti, dopo tre sconfitte consecutive, e sale in classifica all’ottavo posto con 15 punti; il match odierno è stato deciso da una bella rete di Rinaldo.

Negli altri incontri di questa giornata sconfitte per Ficarra, Alcara e Città di Pettineo. Il Ficarra è stato superato in casa 5-1 dal Pollina Finale, per via della doppietta di Davide Parisi e delle reti di Cinquegrani, Renzo Parisi e Comparato. L’Alcara è stata sconfitta in trasferta 3-1 dal Real Rocchenere con i gol di Amante, Aloisi e Briguglio. Infine il Città di Pettineo è stato surclassato dal Terme Vigliatore con il punteggio tennistico di 6-0; decidono il match la tripletta di Antonio Torre, la doppietta di Francesco Torre e la rete di Minghetti.

Nel prossimo turno la Fitalese affronterà in trasferta la Vivi Don Bosco, fanalino di coda del torneo con 7 punti. L’Alcara giocherà, invece, contro la Juvenilia, il Città di Pettineo contro la Nuova Peloro, mentre il Ficarra contro la Provinciale.