Galati Mamertino – Il Città di Galati viene sconfitto 3-2 in trasferta dall’Aquila Bafia, nel big match della quattordicesima e prima giornata di ritorno del Campionato di Prima Categoria Girone D.

La formazione galatese, guidata da mister Calogero Vicario, era in vantaggio 2-1 fino all’88’ e ha subito nel finale 2 reti dei locali, venendo scavalcata in classifica; l’Aquila Bafia, infatti, adesso comanda il torneo con 33 punti, seguita dal Città di Galati a 30 punti.

Il gol decisivo viene siglato al 90′ da Rotella, dopo le due doppiette di Simone Mastroieni per l’Aquila Bafia e di Eric Campisi per il Città di Galati; la compagine galatese è attesa da un altro scontro al vertice Domenica prossima, quando affronterà in casa al “Ducezio-Parafioriti” la terza forza del torneo Nuova Rinascita Patti.

Primi minuti di studio tra le due squadre, che sentono la pressione per l’altissima posta in palio. La prima azione pericolosa arriva al 13′, quando il portiere ospite De Francesco blocca un sinistro dal limite di Mastroieni. Risponde il Città di Galati al 19′ con Eric Campisi, che impegna a terra l’estremo difensore locale Foti. Al 22′ l’Aquila passa in vantaggio con una splendida punizione dai 25 metri di Mastroieni, che non lascia scampo a De Francesco. Il Città di Galati trova il pareggio al 37′ con un colpo di testa di Eric Campisi, che anticipa Foti su perfetto lancio di Basilio Campisi.

Il Città di Galati va avanti sul 2-1 dopo appena 50 secondi dall’inizio della ripresa, con un sinistro di Eric Campisi che batte Foti su assist di Frisenda e sigla così la sua doppietta personale. Al 49′ super intervento del portiere ospite De Francesco, che respinge all’incrocio dei pali una punizione di Calderone. Sempre De Francesco blocca al 53′ una punizione di Mastroieni. Il Città di Galati si rende pericoloso in contropiede con Davide Vicario, il quale all’81’ supera in velocità un difensore avversario ma viene anticipato da Foti. Mentre ci si avvia al termine del match, l’Aquila Bafia in 120 secondi ribalta incredibilmente la partita. All’88’ Mastroieni segna il 2-2, dopo essersi liberato dal limite dell’area, con un tiro che supera sul primo palo De Francesco. Al 90′ Rotella, con una deviazione vincente su corner di Alosi, sigla il 3-2. Il Città di Galati ci prova al 94′ con Frisenda, che però viene anticipato dalla difesa avversaria, e l’incontro si chiude con la vittoria dei locali.