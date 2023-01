E’ uno sfogo amaro quello che Sonia Alfano ha affidato a un post social alla Vigilia del trentesimo anniversario dell’assassinio di suo padre Beppe, avvenuto l’8 gennaio 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto.

“Come ogni anno per mio padre non ci saranno manifestazioni organizzate da comitati, associazioni, istituzioni, fondazioni e chi più ne ha, più ne metta. Tra qualche settimana la mia famiglia organizzerà ciò che nessuno ha sentito il dovere di fare per il 30esimo anniversario del suo omicidio. Abbiamo aspettato e sperato fino all’ultimo, che qualcuno organizzasse qualcosa per rendergli omaggio, ma così non è stato”.

“Ne prendiamo atto ancora una volta, e andiamo avanti nella consapevolezza che mio padre non rientra tra le vittime innocenti della mafia per le quali il senso civico e la coscienza dovrebbero sentire il bisogno di ricordare il suo sacrificio, e stringersi attorno alla sua famiglia. Per alcune vittime di mafia si assiste a sei mesi di celebrazioni sfavillanti, per altre il silenzio assordante, il vuoto e lo sconforto; l’isolamento più doloroso dopo ben 30 anni! Gradiremmo non sentire più scuse, perché in questi anni ne abbiamo sentite parecchie.

Quest’anno è stata la dimostrazione che se non organizza la nostra famiglia qualcosa per ricordarlo, il silenzio avvolge il suo sacrificio cercando di spingerlo ancora una volta nel baratro in dell’oblio”.

La famiglia Alfano ricorderà Beppe alle 18,30 con una Santa Messa presso la Chiesa di San Francesco di Paola a Palermo, alle 18:30. “Siete tutti invitati ad unirvi a noi – ha aggiunto Sonia – Noi presto torneremo a ricordarlo come merita, raccontando i fatti e facendo nomi e cognomi”.