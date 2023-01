Barcellona – E’ stato ricordato con una breve cerimonia in Via Marconi e una Santa Messa presso la Chiesa San Francesco di Paola il trentesimo anniversario del barbaro assassinio del giornalista Beppe Alfano.

C’era l’Amministrazione Comunale, con in testa il sindaco Pinuccio Calabrò, l’Associazione Nazionale Carabinieri, il Club Radio CB e il mondo del volontariato, i rappresentati delle Forze dell’Ordine. Un cuscino di fiori fatto deporre dalla famiglia ai piedi di quella lapide che recita “una voce di verità barbaramente stroncata dalla mafia”. Non c’erano i familiari di Beppe. Probabilmente, per questo trentennale, si sarebbero aspettati che, nella città di Beppe, venisse organizzata una manifestazione diversa dal tradizionale ricordo in Via Marconi. La moglie e i figli lo ricorderanno invece stasera con una messa celebrata alle 18:30 nella chiesa di San Francesco di Paola a Palermo.

Un momento di preghiera officiato dal vicario foraneo Padre Giuseppe Currò di fronte a quella ghirlanda di fiori che l’Amministrazione ha deposto nel punto in cui il cronista del quotidiano “La Sicilia” venne ucciso mentre si trovava ancora a bordo della sua Renault 9 di colore bordeaux in quella fredda sera dell’8 gennaio 1993.

Quindi le parole del sindaco Pinuccio Calabrò che ha annunciato iniziative, anche nelle scuole: “Si tratta di un momento che va celebrato con costanza, col rispetto per la persona e per la storia affinché Barcellona possa ricordare un momento buio della nostra esistenza. La commemorazione serve a tramandare alle nuove generazioni quello che è accaduto in un determinato momento storico della vita barcellonese che ha prodotto l’assassinio di un bravo giornalista e una persona per bene. Ieri sera ho sentito l’Onorevole Sonia Alfano e ho annunciato che quest’anno faremo degli incontri anche a scuola. Ho invitato l’Onorevole a organizzare un incontro al Teatro Mandanici un convegno in memoria di Beppe Alfano. Oggi qui si ricorda l’uomo, si ricorda la storia e che serva da monito per generazioni future affinché quello che è accaduto non avvenga mai più sul suolo barcellonese”.