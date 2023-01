Rometta – La meravigliosa città di Rometta acquisisce un nuovo strumento che servirà a suoi visitatori per girarla con più facilità. Per mano di Giovanni Arnò, già Presidente della Pro Loco e rieletto in seno al direttivo, è nato “Itinerari Turistici”, la prima giuda per conoscere il patrimonio storico-culturale romettese.

Un opuscolo composto da una trentina di pagine, nelle quali Giovanni individua degli itinerari servono per visitare Rometta in modo ottimale. Da accurato conoscitore della storia e dell’arte del borgo, ha dato vita a questo strumento. Ha concretizzato il suo sapere “rendendo un servizio di grande valenza a Rometta, io ne do atto con grande piacevolezza.” commenta orgoglioso il Sindaco di Rometta Nicola Merlino. “Il fatto di conoscere quanto Rometta, in tutta la sua oggettiva bellezza, ha portato Giovanni a realizzare questa meraviglia passando dalle parole ai fatti.” ha continuato il Sindaco.

Armò ha individuato 3 percorsi. Il primo è quello che si concentra sul centro storico. Un secondo percorso mette in evidenza tre aspetti: intanto il gioiellino barocco di Rapano, poi le grotte saracene e il Pilostrico. Il terzo itinerario, più lungo e volto a apprezzare le bellezze naturalistiche, porta alle cascate di Silimò. Insomma uno strumento indispensabile per conoscere Rometta che “è la città più bella Sicilia.” dichiara con l’entusiasmo che lo contraddistingue Merlino.

“Giovanni, qualche giorno fa, -ha dichiarato ancora il Sindaco- mi ha fatto un regalo che ho apprezzato tantissimo: un opuscolo (“Itinerari turistici”) che ha realizzato con l’indicazione degli itinerari principali che, con l’esperienza maturata, ha elaborato nelle tantissime visite guidate realizzate, che permetterà meglio di rappresentare e fare conoscere le straordinarie bellezze di Rometta. Grazie Giovanni, per il lavoro che hai fatto e che continuerai a fare, con ancora più impegno e passione e con il pieno supporto del consiglio direttivo che l’assemblea della Pro loco ha appena eletto.”