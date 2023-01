Rometta – Una cerimonia suggestiva ha caratterizzato l’inaugurazione della “piazza delle associazioni” a Rometta, nello splendido scenario di villa San Giuseppe a Rometta.

Una iniziativa fortemente voluta dal Sindaco Nicola Merlino, che ha voluto omaggiare le 23 associazioni che operano nel territorio di Rometta e che ne costituiscono uno dei cuori pulsanti. Valorizzare l’associazionismo e supportarlo, con la consapevolezza che esso rappresenta una delle forme più alte di vita comunitaria. Nel corso della cerimonia è stato piantano un alberello per ognuna delle associazioni. Albero simbolo della vita, della crescita, di un qualcosa che è in continua evoluzione e che, con la sua potente azioni, lascia un segno potente nel territorio. Proprio come gli alberi le associazioni donano alla comunità frutti gustosi e propizi e offrono la linfa vitale per una società sana.

Pro loco Rometta Aps, Associazione San Rocco, Pantera,Associazione Sant’Anna, Asd Real Rometta, Asd Rometta Marea, Virtus Rometta, Mari e Monti 2004, Banda musicale Città di Rometta, Complesso bandistico Città di Rometta, Sabatina, Elios,Saro Costantino, Vivi Rometta, Sempre Giovani,Insieme per Rapano, Marduk, Fab Fable, Globus, Club Tre Torri, Circolo Italia, Rymta Haya e Oratorio San Leone sono le 23 realtà presenti a Rometta.

“È un omaggio alle tante associazioni di volontariato che ci sono a Rometta e contemporaneamente uno sprone. Rometta è le città più bella della Sicilia. I romettesi, la maggior parte, sono eccezionali.

Io sono molto orgoglioso di queste persone che contribuiscono a rendere Rometta ancora più bella. Questa iniziativa vuole mettere in risalto le persone eccezionali di Rometta, ignorando coloro che cercano di utilizzarla per realizzare indegne finalità personali.”

Intanto il verde di Rometta continua a crescere, non solo melograni, ma il Sindaco ha deciso di piantare anche un’altra varietà molto presente in questo territorio: il fico d’india. Così ecco che la macchia mediterranea romettese continua a crescere e fiorire. Rometta diventa così città del melograno e anche del fico d’India.