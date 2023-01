Nato vive in tutti noi con la sua musica, il suo animo buono, la sua voce inconfondibile… Nato Calderone, alias Natt, “sognatore, cantante, anima libera”, ci ha lasciati a soli 49 anni dopo un periodo di malattia.

Conosciuto nell’hinterland messinese la sua voce ha incantato tutti: dai karaoke, ai matrimoni, ai piano bar, alle feste di ogni genere. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica e nel cuore di chi lo ha amato.

Natt avrebbe voluto amici e parenti, tutti riuniti insieme, per festeggiarlo in allegria. Ed è stato proprio così… Già, perché Natt non è morto, vive in ogni parola ed in ogni respiro. Lanterne cinesi volanti in cielo, musica, karaoke e tanta allegria per ricordare “L’amico di tutti che stupiva con la sua voce alta ed energica”.

L’evento in memoria di Nato Calderone “Natt e Friends”, organizzato dall’associazione culturale Sinapsart con il patrocinio del comune di Venetico, si è svolto presso la delegazione piazza Immacolata di Venetico Superiore. Il primo Memorial per ricordare un amico ed un personaggio caro alla comunità, si è aperto con un toccante video di Natt in concerto.

Serata di grandi emozioni, musica e tanta allegria. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Venetico, è intervenuta l’assessora Tiziana Alesci, che ha cantato una canzone in suo ricordo.

Matilde Venuto ha intonato la canzone Shallow, che avrebbe dovuto cantare con Natt ma non ha potuto, duettando con la moglie Luisa. L’ amica Elisabetta Palmieri ha ricordato Natt con le note di “Cercami” di Renato Zero, una canzone che Natt ha cantato proprio nella piazza dove si è svolto il Memorial.

“Non spegnere mai il tuo sorriso Luisa” mi diceva sempre … Non lo farò mai, e non permetterò mai a nessuno di farlo, perché io sono e sarò sempre Luisa Calderone.. Due settimane dopo che è morto Natt una mia carissima amica mi manda un messaggio Whatsapp dove mi invita ad ascoltare una canzone, C’è di Renato Zero”, dicendomi che arriva per me da lassù. Ho pianto tutto il giorno! Da quel momento pian piano ho ripreso a cantare e lui di questo ne va orgoglioso, lo so. La canterò questa sera per la prima volta. Un oceano bellissimo e inquieto che fine non ha…”.