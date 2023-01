L’Acr Messina comincia nel migliore dei modi il suo 2023. La prima uscita del nuovo anno solare coincide anche con la prima sulla panchina peloritana del neo tecnico Ezio Raciti, subentrato al dimissionario Gaetano Auteri.

Al “Franco Scoglio”, i giallorossi superano di misura la Virtus Francavilla e spezzano l’incantesimo nero costruito su sei sconfitte consecutive che hanno portato in dota l’ultimo posto in classifica. Subito titolare il neo acquisto Fumagalli, a difendere i pali della porta peloritana. Prima dell’inizio dell’incontro un sentito minuto di silenzio in memoria di Gianluca Vialli.

Il match si sblocca al minuto 18 con Balde che batte Avella con una conclusione all’angolino basso sinistro. E Catania, dopo appena due minuti, manca di pochissimo il raddoppio trovando sulla sua strada uno strepitoso intervento del portiere ospite. Le squadre vanno al riposo sull’1-0.

In avvio di ripresa, il Messina va in difficoltà e la Virtus Francavilla trova la rete del pareggio al 13’ con Patierno che, di testa, batte Fumagalli su cross di Maiorino. Raciti cambia. Fumagalli si riscatta su una punizione di Maiorino. Gli ospiti premono sull’acceleratore, ma rimangono in dieci per l’espulsione di Minelli per doppia ammonizione.

Il Messina riprende in mano l’incontro e spinge sull’acceleratore, sperando di portare a casa l’intera posta in palio. Al 36’, Zuppel riceve spalle alla porta e tocca indietro per Fofana. L’ivoriano, con un perfetto rasoterra, centra l’angolino per il 2-1. Festa grande tra i giallorossi. Nei minuti finali, il Messina soffre ma resiste. Finisce 2-1.