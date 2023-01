Sono terminate le riprese della serie Tv che racconta le vicende della famiglia Florio, dal titolo “I Leoni di Sicilia”. Lo hanno annunciato gli attori Miriam Leone (che interpreta Giulia Portalupi) e Vinicio Marchioni (Paolo Florio).

Miriam Leone, in una foto scattata in Piazza Marina a Palermo, dedica un pensiero al personaggio che interpreta, Giulia Portalupi, appunto, moglie di Vincenzo Florio: «Grazie per le emozioni di questi mesi, per i luoghi bellissimi in cui mi hai portato, anche quelli dell’anima, per le persone meravigliose che mi hai fatto incontrare, per la gioia ogni giorno di arrivare sul set e indossare i tuoi panni. A tutti voi “Leoni” e al nostro condottiero Paolo Genovese di questa produzione super mega bella dico grazie con tutto il mio cuore».

«Un onore aver dato vita a quest’uomo rude e visionario – scrive invece Vinicio Marchioni – che a tratti ho insopportabilmente odiato per farlo, sperando di aver reso il servizio migliore a chi ha scritto questa saga così tanto amata, a chi l’ha letta creandosi un immaginario personale e a questo personaggio semi dimenticato dalla Storia. Con poco fare tanto è un altro insegnamento che mi porto dentro. Da luglio a oggi. Una macchina produttiva gigantesca, il meglio del meglio in ogni reparto. Viva la Sicilia. Viva il Sud. Qualsiasi Sud».

La serie diretta da Paolo Genovese andrà in onda su Disny+, ma non si conosce ancora la data. Le riprese erano iniziate lo scorso luglio, toccando i luoghi in cui i Florio hanno vissuto.