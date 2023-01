Messina è la città più generosa d’Italia, seguita da Brescia e Palermo. Lo dice uno studio condotto da Preply, piattaforma globale di apprendimento delle lingue.

Lo studio tiene conto di uno dei comportamenti ritenuti più importanti come parametro, ovvero l’abitudine di lasciare la mancia.

Gli intervistati hanno così condiviso la loro abitudine e la tendenza della città in cui vivono, a lasciare o meno la mancia al ristorante.

In Italia, il 19,6% degli intervistati ritiene maleducato non lasciare le mance al ristorante. Tuttavia, mentre un 23,3% afferma di lasciarla regolarmente, 2 intervistati su 10 dichiarano di non essere soliti lasciare la mancia quando pagano il conto.

Secondo Preply, quindi, la città più generosa d’Italia è Messina, seguita da Brescia e Palermo.