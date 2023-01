Mirto – Il Mirto ha battuto 1-0 in casa il Sant’Antonino, nel match valido per l’ottava giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto, e sale momentaneamente al quarto posto in classifica con 10 punti in piena zona playoff, in compagnia di Stefanese e Pro Tonnarella.

La formazione mirtese spreca diverse occasioni da rete nella prima frazione di gioco e trova il gol della vittoria nella ripresa con Walter Accardi, che sigla così la sua seconda marcatura stagionale.

Parte in avanti il Mirto e al 3′ un colpo di testa di Castrovinci, su corner calciato da Cangemi, si perde sul fondo. All’11’ Accardi, dopo un contrasto tra l’attaccante Calanna e il portiere ospite Mazzeo, manda a lato da buona posizione. Risponde il Sant’Antonino al 16′, quando il portiere locale Presti respinge un tiro dal limite di Imbesi. Al 18′ il Mirto torna in attacco con Di Giandomenico, che non riesce a convertire in rete un calcio d’angolo di Cangemi. Al 26′ Petrolo manda di poco a lato su assist di Accardi; lo stesso Accardi al 27′ ci prova dai 25 metri e la sua conclusione sfiora l’incrocio dei pali. Al 35′ super intervento dell’estremo difensore ospite Mazzeo, che respinge con la mano di richiamo un tiro in diagonale di Di Giandomenico. Al 45′ Mazzeo si salva anche su Accardi in corner.

Il Sant’Antonino si fa vedere in avanti in apertura di ripresa al 51′, quando Guido va vicino alla rete con una girata dal limite dell’area. Il Mirto riprende ad attaccare e al 54′ Calanna ci prova al volo, ma il suo tiro va sul fondo. Al 63′ il Mirto rimane in dieci uomini per l’espulsione diretta ai danni di Thomas Rizzo; anche il Sant’Antonino resta in inferiorità numerica al 67′, quando il direttore di gara Butera ammonisce per la seconda volta Bucolo. Il gol decisivo arriva al 74′; Accardi, servito da una sponda di Calanna, batte sul primo palo Mazzeo facendo esultare i tifosi presenti. Il Mirto va vicino al raddoppio al 79′ con Calanna, che non raggiunge un cross di Accardi, e al 92′ con Sgrò, che colpisce l’incrocio dei pali.