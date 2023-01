S. Agata Militello – Nel primo pomeriggio di oggi, si è verificato un incidente stradale lungo la via Medici di Sant’Agata di Militello.

Da una prima ricostruzione, una Lancia Y condotta da un ventisettenne, presumibilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, abbia perso aderenza, oltrepassando l’incrocio con Via Meli, impattando contro una Fiat Punto per poi finire su un’Audi bianca parcheggiata.

Immediati i soccorsi prestati da alcuni passanti che si trovavano nelle vicinanze che hanno subìto allertato il 118 per soccorrere il conducente della Lancia Y blu. Soccorso dal lato passeggero, poiché la portiera lato guida era rimasta bloccata, il giovane è stato immobilizzato dai sanitari, dal momento che lamentava dolori a un braccio, alla schiena e alla gamba. Quindi il trasporto all’Ospedale di Sant’Agata di Militello per tutti gli accertamenti del caso.