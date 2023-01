Tortorici – La mostra fotografica itinerante dell’ANSA “L’eredità di Falcone e Borsellino” prosegue il suo tour approdando in un altro luogo simbolo: il Comune di Tortorici, dove si sono svolte di recente le elezioni amministrative dopo che era stato sciolto per infiltrazioni mafiose.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà lunedì 9 gennaio, alle ore 11, nell’aula consiliare, alla presenza del sindaco Carmelo Rizzo Nervo, di autorità civili e militari, dei parlamentari nazionali e regionali del messinese, del direttore generale dell’Assessorato Formazione e Autorità di gestione della Regione Patrizia Valenti, del capo della redazione SICILIA dell’ANSA Franco Nuccio, e degli studenti delle scuole.

La mostra raccoglie non solo foto d’archivio dell’agenzia ANSA, ma anche alcuni scatti privati dell’album di famiglia dei due magistrati. I cartelloni didascalici e un docufilm ricostruiscono le figure dei due magistrati uccisi dalla mafia, la loro amicizia, il loro straordinario impegno professionale, il loro sacrificio.

Il racconto per immagini della vita di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a trent’anni dalle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio, e’ stato realizzato dieci anni fa e nel corso del tempo e’ stato visitato da migliaia e migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia. La mostra è stata esposta anche in luoghi dal valore fortemente simbolico come la Camera dei Deputati, il Parlamento europeo di Bruxelles, l’Assemblea regionale Siciliana, il Comune di Corleone e l’Aula Bunker dell’Ucciardone. La caratteristica è quella di essere una esposizione itinerante destinata soprattutto ai ragazzi delle scuole.

In occasione del trentennale delle stragi, è stata allestita una nuova versione della mostra, grazie al sostegno della Regione e del Fondo Sociale Europeo, che sta proseguendo un tour in tutta la Sicilia.