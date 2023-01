San Marco d’Alunzio – L’evento “Incontra la Befana“, con l’animazione per bambini a cura dell’Associazione Marameo e svoltosi ieri sera in Piazza Aluntina, ha concluso il calendario delle manifestazioni natalizie nel Comune di San Marco d’Alunzio.

“Abbiamo concluso in bellezza quello che è stato un calendario ricco di eventi, per la maggior parte dedicato ai bambini perché, come detto più volte, i giovani sono il futuro della società – afferma l’Amministrazione Comunale aluntina -.

Ieri sera i nostri bimbi hanno potuto giocare con la Befana, con l’accompagnamento della zampogna, ricevere doni e stare tutti insieme, finalmente in serenità dopo la pandemia, che ci ha visti stare lontani e ci ha negato anche un abbraccio. Tornare a sorridere è possibile e noi ce la metteremo tutta, per veder crescere sul volto di tutti gli aluntini un sorriso sincero.

Proviamo tutti a vivere San Marco, a partecipare e a renderlo ancora più bello. L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro, che hanno partecipato, e vi dà appuntamento ai prossimi eventi”.