Vulcano – Un 47enne di Vulcano è stato arrestato per rapina. L’uomo aveva scavalcato il cancello d’ingresso e si era introdotto in un’abitazione in Contrada Porto Levante, ma è stato sorpreso dalla proprietaria mentre rovistava in camera da letto.

Il ladro era riuscito a impossessarsi di 350 euro. La donna l’ha riconosciuto e quindi, preso di sorpresa, l’uomo, dandosi alla fuga, ha gettato parte di banconote ed ha minacciato la padrona di casa che sarebbe tornato ad ammazzarla se la stessa avesse avvisato i Carabinieri. I Militari dell’Arma, subito intervenuti, accertavano che l’uomo, per far perdere le proprie tracce, si era imbarcato su un aliscafo diretto a Milazzo.

Un volta giunto nella Città del Capo, ad attenderlo ha trovato i Carabinieri della Sezione Radiomobile milazzese che lo hanno arrestato, recuperando parte della refurtiva. Attualmente il 47enne si trova ai domiciliari, in attesa di convalida.