Epifania con una messa partecipatissima nella sede della Missione di Speranza e Carità, a Palermo. Qui Fratel Biagio Conte lotta contro la malattia che lo affligge, in gravi condizioni. Qui tutti pregano e sperano affinché un miracolo possa salvare il missionario laico che ha fondato la cittadella dei poveri.

La messa dell’Epifania è stata presieduta dall’arcivescovo Corrado Lorefice con la concelebrazione di Padre Pino Vitrano e Padre Maurizio Francoforte, parroco di Brancaccio. Toccante l’omelia dell’Arcivescovo: “Perché siamo qui oggi? Intanto per rinnovare la nostra vicinanza al carissimo fratel Biagio, per pregare per lui, perché lui non può essere solo in questa prova della vita e deve essere sostenuto nella fede; siamo qui perché oggi Biagio è colui che diventa la nostra stella, perché ci conduce all’essenziale e l’essenziale è questa via “altra” che dobbiamo imboccare, come ci ricorda il Vangelo di oggi. Se oggi noi non ci vogliamo più bene, se ci scanniamo, se facciamo guerre, è perché non riconosciamo colui che ci libera dal peccato, il Signore Dio; non lo riconosciamo perché ci illudiamo di percorrere la via dell’onnipotenza umana, non capendo che lontani da Dio, perdiamo il senso della vita. Biagio, con la sua scelta di vita, scegliendo i piccoli, ci ricorda l’unica via che dobbiamo imboccare, l’altra via; oggi per noi è più facile accogliere il messaggio dell’Epifania, dobbiamo tornare ad essere sapienti, noi siamo i Magi che devono intraprendere il cammino interiore facendoci illuminare da Dio per comprendere che il bambino è il Messia, colui che salva. Ecco perché fratel Biagio, innamorato di San Francesco d’Assisi, si è fatto povero e per i poveri, ribaltando la logica del mondo”.

Monsignor Lorefice ha scambiato con Biagio Conte il gesto della pace, gli ha offerto l’eucarestia. Un momento difficile, in cui numerosissime persone continuano a pregare per quell’uomo che ha lasciato tutto per aiutare il prossimo. Qui l’omelia integrale dell’Arcivescovo di Palermo.