Sicilia – Le condizioni meteo passano da stabili a variabili con l’anticiclone che perde sempre più forza e le infiltrazioni umide che favoriscono la nuvolosità che potrebbe portare possibili piogge sparse, seppur deboli, specie sull’area tirrenica.

Le temperature potranno subire un lieve calo rispetto a quelle cui ci siamo abituati per tutto il periodo natalizio. Un calo che comunque non le porta in media con il periodo in cui ci troviamo, ma le lascia leggermente al di sopra. I venti saranno deboli da Maestrale. Per quanto riguarda i mari, calmi o poco mossi sia il Tirreno che lo Ionio.